Движение по Крымскому мосту перекрыто

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сотрудник ДПС на шоссе перед Крымским мостом

Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыто, сообщили в официальном Telegram-канале с оперативной информацией. Водителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

При этом ранее утром сообщалось об отсутствии каких-либо затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста. По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Керчи стояло 137 транспортных средств, со стороны Тамани очереди не было. О временном перекрытии движения на Крымском мосту сообщили в 10:24. Причины не уточнили.

20 июля Крымский мост был временно закрыт из-за воздушной тревоги. Звучал соответствующий сигнал сирены, всех просили покинуть мост. Движение по мосту вновь открыли в ночь на 21 июля. По данным Telegram-канала Baza, причиной воздушной тревоги могла стать информация о движении надводного дрона, предположительно, со стороны Черного моря, при этом канал не исключал, что это могли быть учения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее в Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии девочки, пострадавшей 17 июля при атаке надводных дронов ВСУ по Крымскому мосту, в результате которой погибли ее родители. На 19 июля состояние ребенка оценивалось как стабильное, без отрицательной динамики, девочку готовились переводить на лечение в Москву, сообщал глава ведомства Андрей Иконников.