На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

На Крымском мосту временно перекрыли движение, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на объекте. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Позднее РИА Новости со ссылкой на оперштаб сообщило о возобновлении движения по мосту в 11:04 по московскому времени.

Ранее о приостановке движения на мосту сообщалось вечером 25 августа. 12 августа в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мосту через Керченский пролив зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Снаряд был перехвачен и сбит средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность. Затем президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. На опубликованном видео он заявил, что Киеву приходится ежедневно отвечать на действия России в ходе специальной военной операции.