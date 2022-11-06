На Крымском мосту остановят автомобильное движение На Крымском мосту 8 ноября остановят движение автомобилей из-за ремонтных работ

Во вторник, 8 ноября 2022 года, движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено, сообщили в Минтрансе. Глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале отметил, что ограничение будет действовать с 04:00 до 16:00 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

8 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ, — написал Аксенов.

Глава региона обратился с просьбой не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно. Грузовым автомобилям рекомендовано выбирать альтернативный маршрут, в частности через новые территории России.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Ранее стало известно, что с 7 по 10 ноября 2022 года движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами. Для проезда из Крыма и обратно в Минтрансе рекомендовали выбирать маршруты через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.