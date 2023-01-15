Крымский мост закроют для автомобилей 17 января Минтранс сообщил о закрытии автомобильного движения на Крымском мосту 17 января

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет полностью закрыто с 13:00 до 18:00 17 января из-за ремонта, сообщил Минтранс РФ в Telegram. В ведомстве призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

7 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 мск для проведения ремонтно-восстановительных работ, — указано в сообщении.

В Минтрансе до этого рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, надвижка еще двух запланирована на февраль 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Ожидается, что его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте.

8 октября на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.