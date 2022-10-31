На крупнейшей украинской ГЭС произошел взрыв Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС

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Днепрогэс

На крупнейшей электростанции Украины, Днепрогэсе произошел мощный взрыв. Очевидцы выложили в Сеть видеокадры густого черного дыма, валящего с территории энергообъекта. Предварительно, повреждение получила подстанция в районе плотины. Информацию об инциденте подтвердил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По предварительной информации, в Запорожье — попадание в подстанцию около Днепрогэса, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщили, что страна прекращает экспорт электроэнергии после российских ракетных ударов с 11 октября. В украинском ведомстве добавили, что такое решение принято для стабилизации внутренней электрической системы.

В конце октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о поражении значимого энергетического объекта, что привело к дефициту энергии в Центральной Украине. Он пояснил, что последствия ощутили жители Киева и области, Житомирской, Черкасской, а также других областей.

Утром 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила спецслужбы Украины, очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.