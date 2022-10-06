На кровлях домов Петербурга установят греющие ленты от наледи

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На кровлях более сотни домов Санкт-Петербурга к зиме установят греющие ленты, которые помогут предотвратить образование льда на крышах, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу жилищного комитета региона. Однако председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере города Евгений Пургин сомневается в эффективности такой меры. По его словам, греющие ленты создают каналы вокруг себя, но снег не удаляют.

Чтобы не образовывались сосульки, надо утеплять саму кровлю. На 100% это не поможет, но сильно улучшит ситуацию. А ленты — это лишняя трата денег, — убежден Пургин.

Греющие ленты, которыми собираются утеплять кровли домов Петербурга, производят в Ленобласти. Разработчик сотрудничает с жилкомсервисами Петроградского, Красносельского, Невского и Фрунзенского районов. В настоящее время проект практически реализован в домах на улице Пестеля.

В феврале этого года было возбуждено почти два десятка уголовных дел о хищениях при уборке снега в Санкт-Петербурге. Проверке подверглись как независимые пoдрядчики, так и жилкомсервисы. До этого более 60 адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий посетили сотрудники отделов экономической полиции города. В обысках участвовало около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБРа.

Ранее в Новокузнецке произошла массовая авария из-за внезапного снегопада, обрушившегося на город. В объектив одного из водителей, загрузившего ролик в местные паблики, попали около десяти автомобилей, стоящие по обочинам дороги.