На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Фото: Kremlin.ru

Крымский мост

Движение автомобильного транспорта через Крымский мост приостановлено, передает Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на переправе. Водителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что в случае ЧП на Крымском мосту снабжение армии будет осуществляться альтернативными путями. Киеву и его западным союзникам не следует рассчитывать, что российская сторона понесет непоправимый ущерб в таком случае, исключил он.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намеки украинских политиков об атаке на Крымский мост, заявил, что Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность. По его словам, для РФ подобные заявления не новость.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица также опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост, и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. Керченскую переправу Кислица сопроводил пустой картинкой.