На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем Telegram-канале. По его словам. аварийная ситуация уже устранена и на работу станции не повлияла.

На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара. В настоящее время аварийная ситуация устранена. На работу станции авария не повлияла. Параметры вырабатываемой теплоэлектроэнергии не снижались, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

16 июня в подмосковном городе Дзержинском рядом с ТЭЦ вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади 500 кв. м, загорелись гаражные боксы, о пострадавших не сообщается. В 16:59 пожар был локализован.

До этого ночью 27 апреля на территории ТЭЦ в городе Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел взрыв. Местные жители рассказывали, что стены их домов дребезжали несколько секунд, осколками от взрыва оказались повреждены конюшня и манеж конного клуба, также задело трубу недостроенной котельной. SHOT со ссылкой на источник писал, что рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ мог сдетонировать артиллерийский снаряд калибра от 122 до 152 миллиметров. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте взрывных устройств.