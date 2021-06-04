На Красноярской ГЭС объяснили увеличение сброса воды

https://static.news.ru/photo/7125337e-c53c-11eb-9d58-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гидроэнергетики Красноярской ГЭС увеличили сброс воды до 7 тысяч кубометров в секунду из-за продолжающегося таяния снега в горах. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе губернатора региона.

В правительстве Красноярского края рассказали, что из-за продолжения таяния снегов в горной части бассейна Енисея и возможных ливневых дождей в период с 5 по 9 июня ожидается повышенный (на 70% выше нормы) приток воды в водохранилище к концу первой декады июня.

По словам руководителя Енисейского бассейнового водного управления Любови Коротковой, ожидается, что на пике сброс достигнет 8 тысяч кубометров с секунду. Во время половодья 2006 года Красноярская ГЭС сбрасывала свыше 10 тысяч кубометров в секунду.

Вначале мы допускали такую вероятность, но после обращения краевого правительства мы начали сбросы досрочно, с 2 июня. Благодаря такому заблаговременному и поэтапному началу мы сгладили риски и сняли угрозу превышения уровня сброса свыше 8 тысяч кубометров в секунду, — сказала Короткова.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области паводок прорвал плотину, сданную в эксплуатацию в декабре 2020 года. Она должна была обеспечивать водой сеть водоёмов в пойме в период паводков. Её строительство обошлось почти в 170 млн рублей.