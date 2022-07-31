«На костылях ходить будешь»: адыгеец избил 10-летнего ребенка за мармелад В Адыгее мужчина избил чужого ребенка на детской площадке

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Мужчина избил 10-летнего ребенка на детской площадке в адыгейском поселке Яблоновский, сообщили в пресс-службе МВД республики. По словам очевидцев, причиной раздора мог стать мармелад, который ребенок не поделил с сыном нападавшего. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка, внимание которых привлекло быстро распространившееся в Сети видео.

Инцидент произошел 30 июля. На кадрах видно, как житель Яблоновского подошел к карусели, где сидели два ребенка, и нанес одному из них несколько ударов по лицу . На это быстро отреагировали находящиеся рядом женщины и оттащили от него мальчика. Несмотря на это, мужчина рвался к нему и кричал: «Убью за ребенка своего. На костылях ходить будешь».

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Они допросили очевидцев и участников произошедшего. По данному факту проводится проверка, уточнили в ведомстве.

Ранее в московском районе Чертаново неадекватный полуобнаженный мужчина попытался украсть коляску с ребенком. Как рассказали в пресс-службе МВД России по Москве, злоумышленник, пытаясь похитить младенца, нанес его матери телесные повреждения. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что неравнодушные прохожие заступились за мать с ребенком. В отношении злоумышленника составлены административные протоколы, которые будут переданы суду. По факту избиения женщины проводится проверка.