На контролёра метро завели уголовное дело за драку с безбилетниками

https://static.news.ru/photo/81ae4298-6917-11eb-bddd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении инспектора транспортной безопасности, который подрался с тремя безбилетниками на станции МЦК «Ростокино».

6 февраля в 00:41 часов в службу «02» от граждан поступило сообщение о драке около станции МЦК «Ростокино» на проспекте Мира, 224, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В вестибюле станции «Ростокино» трое молодых людей попытались пройти через турникет без билета, но их остановили инспекторы службы транспортной безопасности. Уже на улице словесный конфликт перерос в драку, в результате которой инспектор «своей головой ударил в голову одному из безбилетников».

Согласно медицинской справке, у молодого человека зафиксирована «открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головы средней степени тяжести». У второго безбилетника — вывих руки и ушибы головы.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы Москвы проводят проверку обстоятельств драки, в ходе которой подруга солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова избила модель и экс-солистку группы «Мобильные блондинки» Светлану Степанковскую. Инцидент начался в помещении ночного клуба Secret Romm, после чего переместился на улицу. Его причиной стала ревность из-за того, что музыканту уделяли повышенное внимание другие девушки. Когда терпение девушки певца лопнуло, она набросилась на одну из соперниц, которая оказалась подругой Степанковской. Та заступилась, в итоге охранникам заведения пришлось выставить всех участников конфликта за дверь. Распри закончились для модели черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ссадинами на лице.