«На колени»: русскую учительницу заставляют извиниться перед мигрантом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ростовской области разгорелся межэтнический конфликт. В одной из школ Батайска на национальной почве поругались учительница русского языка Людмила Бородкина и ученик 9-го класса. Многие в Сети встали на сторону педагога, однако выпускники школы говорят, что Бородкина и сама человек конфликтный. Что известно об участниках инцидента, кто из них прав?

Что говорят о Людмиле Бородкиной

Людмиле Бородкиной почти 72 года. Она преподает русский язык и литературу в школе № 4 в городе Батайске Ростовской области, а раньше обучала детей еще и мировой художественной культуре (МХК). Ее стаж — больше 50 лет, за это время она вырастила несколько поколений школьников. При этом отзывы о женщине довольно противоречивые: одни указывают на ее педагогический талант, другие жалуются на конфликтность.

Мать одного из учеников школы № 4 отзывается о Бородкиной как о достойном учителе. В разговоре с NEWS.ru женщина рассказала, что сама когда-то училась в этой школе, а Людмила Григорьевна преподавала у нее МХК.

«Могу сказать, что она педагог с большой буквы, имеет огромный стаж работы и просто замечательный человек. Всегда проводила уроки интересно. Все мои одноклассники ждали с нетерпением ее уроков», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Однако с таким утверждением согласны не все. Например, в комментариях под одним из постов в паблике «Мой Батайск» некоторые пользователи утверждают, что Бородкина человек сложный.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Учитель в представлении ИИ

«Бородкина всегда была конфликтной. Пацан, конечно, не прав, но и учитель опустилась до его уровня и начала педалировать национальностью и достижениями», — пишет бывший ученик школы № 4 по имени Дмитрий.

Пользователь по имени Руслан Махмудов, который тоже когда-то учился в этой школе, согласен с Дмитрием. По его словам, в его школьные годы Людмила Бородкина всегда искала поводы, чтобы «повысить децибелы голоса».

«Я смотрю на мальчика и вспоминаю себя, как точно так же оспаривал моменты с ней, но в мое время она очень хорошо отзывалась [о нашей нации], а сейчас она поменяла мнение», — делится мужчина.

Пользовательница по имени Александра заявляет, что из-за Бородкиной перешла в другую школу, потому что «после четырех нервных срывов в 5–6-х классах уже устала терпеть ее».

Что известно об устроившем конфликт школьнике

В Сети многие встали на сторону учительницы. По их мнению, слова подростка представляют собой не что иное, как разжигание национальной розни. Другие же ругают молодого человека за отсутствие субординации.

Собеседница NEWS.ru по имени Елена считает, что школьник сам спровоцировал конфликт. По словам женщины, подобных инцидентов с Бородкиной раньше не случалось, а все ее знакомые выражали только благодарность в адрес педагога.

«Мое мнение, что ученик провоцировал ее регулярно и сил терпеть унижения от школьника у нее просто больше не было», — предположила Елена.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Ученик в представлении ИИ

Сама Людмила Бородкина отказалась комментировать NEWS.ru конфликт с учеником, заявив что находится под защитой «Русской общины», и посоветовав обратиться к этой организации. При этом она все же рассказала, что в настоящее время молодой человек продолжает ходить на занятия. В «Русской общине» отказались отвечать на вопросы NEWS.ru.

Что произошло в школе № 4 в Батайске

Днем 25 апреля в школу № 4 в Батайске прибыли несколько десятков активистов «Русской общины». Они блокировали вход в школу и не отпускали детей, которые учились в первую смену. Вторую смену попросили подождать на улице.

Причиной стал конфликт между одним из девятиклассников и учительницей. Перед этим в Сеть попало видео с жаркой перепалкой между Людмилой Бородкиной и учеником, который обещал «ставить русских на колени». Известно, что кадры были сделаны около четырех месяцев назад.

«Много кто говорил, что меня побьет. Но, когда выходили, на колени становились!» — «Ну поставь меня на колени, мне 71 год!» — спорят на аудиозаписи подросток и пожилая женщина.

Подросток так и не извинился перед пожилой женщиной. Члены «Русской общины» решили заступиться за учительницу и учеников школы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Учитель и ученик в представлении ИИ

По словам директора школы № 4, конфликт был разрешен достаточно быстро. Telegram-канал Don Mash отметил, что директора и учительницу полицейские увезли в отдел, чтобы они написали объяснительные.

Представитель «Русской общины» по имени Александр рассказал, что четыре месяца подряд подростки из числа представителей нацменьшинств угрожали расправой своим одноклассникам и преподавателям. Активисты пытались решить вопрос с родителями «этих задир», но безуспешно.

Бородкина записала видеообращение к представителям азербайджанской и езидской диаспор. Она подчеркнула, что была возмущена тем, что девятиклассник обещал унижать русских пятиклашек, и призвала азербайджанцев и езидов заставить подростка извиниться.

«Прошу вас, остановите это все! Остановите такое отношение к русским детям. Все, что я прошу, это извиниться перед детьми 5 „Г“ класса, которых обещали ставить на колени!» — заявила учительница.

Как диаспора реагировала на школьный конфликт в Батайске

«Царьград» утверждает, что девятиклассник принадлежит к диаспоре езидов — небольшого, родственного курдам ближневосточного народа, который проживает в том числе на Кавказе и в южных регионах России. Также источник сообщил, что старший брат подростка — чемпион по боям без правил (ММА). В Батайске, по данным переписи 2020 года, проживает не более 500 езидов.

Мэр Батайска Роман Волошин заявил, что конфликт исчерпан, и призвал «не поддаваться на провокации и доверять официальным источникам». Какой-либо реакции со стороны диаспоры не последовало.

«Царьград» приводит тревожное сообщение из Telegram-чатов Батайска. В чате «Беседка» местный житель написал, что в Койсуге (примыкающий к Батайску поселок) «один ретивый представитель диаспоры записал голосом, что соберет людей, придет в школу и заставит учителя извиняться». Его слова подтвердил другой участник чата.

По данным издания, представителю диаспоры напомнили, что после таких угроз его могут привлечь за разжигание межнациональной розни. В итоге он убавил свой пыл и пригрозил коллективной жалобой на учителя от диаспоры «за оскорбление его народа».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Ученик в представлении ИИ

Как на случившееся отреагировали в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила NEWS.ru, что из сложившейся ситуации может быть только один выход — депортация мальчика. По ее словам, властям «ничто не мешает привлечь к ответственности подростка и его родителей».

«Это будет происходить до тех пор, пока он [мальчик] не будет выселен вместе с родителями из Батайска на родину, откуда семья приехала. Девятикласснику 15 лет, его уже ребенком не назовешь, вполне сформировавшаяся личность», — отметила парламентарий.

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