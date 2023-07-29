На Казань обрушился мощный ураган

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани начался мощный ураган, сильный ветер сносит заборы, мусорные баки, крыши домов и опоры ЛЭП. Порывы ветра достигают 30 м/с, ненастная погода продлится до утра 30 июля. Очевидцы опубликовали в Сети видео с улиц города.

Один из водителей города заснял на камеру видеорегистратора, как с соседствующего с проезжей частью здания срывает часть крыши, элементы строения падают на дорогу.

Улицы города также затопило, машины передвигаются вплавь, а пассажиры одного из автобусов запечатлели «фонтан» внутри салона.

26 июля в Москве прошел сильнейший ливень с конца XIX века. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.

Как сообщили городские службы, основной объем осадков самотеком уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток». Однако без ЧП не обошлось. Из-за ливня в Москве затопило два торговых центра: крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Также были затоплены некоторые улицы в центре города.