На Кавказе создадут комитет по борьбе с «похабщиной» на ТВ Общественники Кавказа планируют создать рабочую группу по борьбе с «непристойным творчеством» звезд

Активисты Кавказа планируют создать «комитета по борьбе с похабщиной», призванный оценивать артистов и не допускать концертов нежелательных из них. Об этом рассказал руководитель общественной организации «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов, слова которого цитирует «КП-Ставрополь». Он подчеркнул, что основная цель новой рабочей группы — воспитание молодежи.

Существует тенденция образования похабщины на наших экранах. Мы не хотим воевать с ведьмами или открывать суды Линча. Мы хотим воспитывать нашу молодежь достойно, — сказал Гучигов.

Под негласный запрет попадет ряд звезд эстрады, а также «телеканалы, пропагандирующие однополую любовь», — добавил общественник.

Также он выразил надежду заручиться поддержкой со стороны полпредства президента РФ в Северокавказском федеральном округе. По его словам, в состав комитета войдут православные и мусульманские деятели, а также активисты, которые поддерживают связь с молодежью.

Ранее сообщалось, что звезда российской эстрады Филипп Киркоров выступит на Кавказе, несмотря на отмену концерта в Пятигорске. Как заверила замгендиректора по концертной деятельности Северо-Кавказской государственной филармонии Анна Гузаирова, в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске шоу состоятся.