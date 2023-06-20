Жители Владикавказа нашли на мосту похожий на бомбу предмет SHOT: во Владикавказе нашли похожий на бомбу предмет, прикрепленный к опоре моста

Во Владикавказе на опоре моста через реку Терек нашли подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, экстренные службы обезвредили устройство и передали его на экспертизу. Злоумышленник объявлен в розыск.

По данным SHOT, подозрительный предмет был прикреплен хомутами к опоре пешеходного моста через Терек между улицами Пашковского и Тхапсаева во Владикавказе. Об объекте, похожем на бомбу, местные жители сообщили еще вечером 19 июня. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о возможной диверсии.