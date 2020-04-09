На каменных истуканов в Иркутске надели маски

https://static.news.ru/photo/b44922d6-7a52-11ea-b75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: artemzabava/instagram.com

В иркутском питомнике растений «Санами» устроили инсталляцию на тему защиты от коронавирусной инфекции.

Как рассказал представитель питомника «360», маски они сделали из укрывного материала, который недавно сняли с грядок.

Сняли, выбрали почище и с помощью степлера из них сделали инсталляции, — сообщил он.

Необычный вид истуканов стал привлекать туристов, которые специально приезжают, чтобы посмотреть и сфотографироваться с ними.

Каменные фигуры являются копией статуй Моаи с острова Пасхи в Тихом океане, в Иркутске их установили весной 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что на острове Пасхи мужчина на грузовике снёс статую древнего истукана. Нарушителем оказался местный житель. По данным полиции, наехав на статую на своём автомобиле, он нанёс ей «непоправимый ущерб».