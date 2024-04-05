На камчатского ресторатора завели дело после массового отравления клиентов На Камчатке завели дело на владельца кафе после отравления восьми человек

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении владельца автокафе «Мускат» в Петропавловске-Камчатском после отравления в нем восьми человек, сообщает региональная прокуратура. Проверка показала, что в заведении не соблюдались санитарные нормы, что и стало причиной случившегося. Ресторатору грозит до двух лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.

Проверка показала, что в заведении общепита не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания, что явилось причиной отравления потребителей в период с 1 по 27 марта и последующей их госпитализации, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что прокуратура Камчатского края начала проверку после инцидента в школе Петропавловска-Камчатского, из которой с жалобами на недомогание на обследование направили 23 ребенка. Часть детей почувствовали недомогание прямо на уроках, а часть еще дома и не пришли в школу.

Уже отобраны пробы и образцы питания в учебном учреждении, проведены смывы в пищеблоке. В больнице в данное время находится одна девочка. Ее госпитализировали 4 апреля. Остальные дети с симптомами недомогания находятся дома.