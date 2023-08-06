На Камчатке живодеры вырывают лапы и ломают челюсти кошкам

Фото: НАК

Злоумышленники в Камчатском крае стали активно пытать кошек, сообщает в Telegram телеканал «Камчатка №1». По информации канала, преступники стреляют по животным, ломают им челюсти и даже вырывают лапы. При этом большинство живодеров остаются безнаказанными, утверждают журналисты.

За последний месяц произошло два чудовищных инцидента. Кот Феникс, которого с переломанными челюстями нашли в заклеенной коробке в заброшенном здании в Вилючинске. Второй кот, Семен, остался глубоким инвалидом после того, как его стреляли и бросили умирать в углу душевой, — рассказала ведущая телеканала.

По ее словам, в обоих случаях на помощь кошкам пришли местные жители. По факту перелома челюсти зверю организована полицейская проверка, дело о стрельбе в животного передали в агентство по ветеринарии края из-за отсутствия состава преступления.

Сколько наши частные приюты, которые итак с копейки на копейку перебиваются, будут спасать пострадавших инвалидов-кошек? Почему никто не шевелится? — возмущается зритель камчатского телеканала.

Ранее сообщалось, что в поселке Мостовский Краснодарского края мужчина выстрелил в кошку из травматического пистолета и выкинул животное на помойку. Кошку спасли, она находится под наблюдением ветеринаров. Полиция проводит проверку.