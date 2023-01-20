На Камчатке женщина лишилась возможности ходить после поездки на автобусе На Камчатке пенсионерке сломали обе ноги на выходе из автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петропавловске-Камчатском местная прокуратура взяла на контроль проверку сотрудниками ГИБДД ситуации, в которой местная 72-летняя пенсионерка 20 января получила травмы на выходе из автобуса. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, женщина выпала из дверей автобуса, когда водитель начал движение, не дождавшись, пока пассажирка покинет салон. Ноги пострадавшей попали под колеса транспорта.

Женщина получила травмы, предварительно квалифицированные как «вред здоровью средней тяжести». Одновременно принято решение о проверке исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении организации, обеспечивающей перевозку пассажиров по указанному маршруту, — сообщает пресс-служба ведомства.

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Telegram-канал «Камчатский водитель» сообщает, что пенсионерка получила переломы обеих ног.

Ранее сообщалось, что 19 января в Ростовской области женщина за рулем Daewoo Matiz, не имевшая прав на управление транспортным средством, сбила двух человек — мужчину и женщину. ДТП произошло на парковке возле торгового центра в Новочеркасске. Мужчина остался жив, а женщина скончалась на месте. Виновница ДТП предлагала пострадавшему спрятать труп его погибшей подруги.