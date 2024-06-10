На Камчатке заметили вертолет с тушей медведя на тросе «Царьград»: на Камчатке браконьеры могли убить медведя и привязать к вертолету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет с болтающейся тушей медведя на тросе заметили на Камчатке 23 или 24 апреля, пишет «Царьград». По данным издания, это животное могли убить либо браконьеры, либо «VIP-персоны», однако с их поисками не торопятся. Отмечается, что в дни, когда заметили вертолет, в заказнике «Река Удочка» разрешения на отстрел не было.

Воздушное судно заметили иностранные туристы. После этого инспектор заказника уточнил, что всего там было убито по меньшей мере три медведя. Об этом он рассказал полиции. Уточняется, что пилот, который, предположительно, управляет вертолетом, поинтересовался у журналистов, не мучился ли летевший на тросе медведь. Подробностей полета в те дни он не привел. По имеющимся данным, пока данных о возбуждении уголовного дела нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что браконьеры устроили охоту на медведей с вертолета в Камчатском заповеднике. По словам очевидцев, охотники незаконно убили как минимум трех медведей и вывезли туши двух из них на вертолете.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что главу Министерства здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в браконьерстве. По информации канала, сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике автомобиля чиновника части туши косули и охотничьи ружья.