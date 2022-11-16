На Камчатке задержали гида по делу о гибели восьми туристов

Фото: СК России

На Камчатке задержали гида по делу о гибели восьми туристов на Ключевой сопке. Он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, сообщается на сайте краевого управления СКР.

В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ), — говорится в тексте.

Группа из 10 туристов из семи российских регионов и дух гидов из Новосибирска застряла на Ключевой сопке в начале сентября. На высоте около 4150 метров пятеро туристов сорвались и погибли. В последующие несколько дней стало известно о гибели еще троих туристов и одного сопровождающего. Выживших эвакуировали вертолетом.

Ранее сообщалось, что директор турфирмы «Экстрим стайл», организовавшей восхождение туристов на Ключевую сопку, Андрей Степанов арестован. Ему вменяется вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинение смерти по неосторожности. Виновным себя в гибели туристов он не признал.