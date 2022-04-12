На Камчатке в восьмой раз с начала года сообщили о минировании школ

В Камчатком крае происходит эвакуация всех школ региона из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Это уже восьмая эвакуация учебных заведений на Камчатке с начала года.

Эвакуируют все школы, кроме уже проверенных № 1 и № 3. Все школы по краю, — сообщили в правительстве.

Также в пресс-службе уточнили, что вторя смена в школах на сегодня отменена. В настоящее время в регионе работает 121 школа.

Звонки о массовом «минировании» различных объектов активно начали поступать в экстренные службы с конца 2019 года. Сообщалось о судах, школах, торговых центрах, станциях метро, авиационной и железнодорожной структурах, лечебных учреждениях. При этом угрозы ни разу не подтверждались.

Ранее злоумышленник сообщил об угрозе взрыва в Историческом музее на Красной площади в Москве. Из здания эвакуировали более 60 человек.

Также неизвестные сообщили о минировании пассажирского лайнера авиакомпании Air Serbia, выполняющего рейс Белград — Москва. В момент получения сообщения самолёт заходил на посадку в московском аэропорту Шереметьево. Позже стало известно, что борт благополучно приземлился.