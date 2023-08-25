На Камчатке у пожарного на участке нашли 1700 кустов конопли

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На Камчатке задержали начальник Паратунской пожарно-спасательной части, которого подозревают в наркопроизводстве, сообщает «Камчатка-информ». На загородном участке 29-летнего капитана нашли 1686 кустов конопли.

Мужчина при задержании настаивал, что продукт выращивался исключительно для личного пользования. Сейчас полицейские проводят проверку по 231-й статье — о незаконном культивировании наркотических растений в особо крупном размере. Результаты проверки будут направлены в СКР. Следователи решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали троих граждан Литвы, которые доставляли из Эстонии крупную партию наркотиков. Всего при них было обнаружено более 800 килограммов гашиша, расфасованного по 265 полимерным пакетам.

До этого Мосгорсуд вынес оправдательный приговор по делу о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Присяжные сочли, что вина граждан Литвы Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также россиян Георгия и Ивана Радомировых не доказана. Судья Елена Поспелова вынесла оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, которые посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало само событие преступления. Кроме того, обвинение не смогло доказать причастность подсудимых к контрабанде наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.