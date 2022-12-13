На Камчатке спасатели воссоединили семью собак

Фото: 25.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС спасли дрейфующего на льдине пса в районе судоремонтного завода в Петропавловске-Камчатском. Собака отбилась от стаи, не сумев перебраться на сушу, видео со спасением животного опубликовала пресс-служба МЧС.

Пес из последних сил взобрался на льдину и терпеливо ждал помощи.

На помощь пришли сотрудники МЧС России. На надувной лодке спасатели, разламывая шугу вёслами, доплыли до пострадавшей собаки, посадили ее в лодку и доставили на берег, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как спасатели направляются по покрытой ледяной коркой воде к напуганному животному. На берегу за их действиями наблюдают еще две собаки, одна из которых постоянно воет. В итоге пса сняли со льдины, привезли на берег, где его уже встречали собратья.

Сотрудники МЧС выпустили из лодки спасенное животное, сородичи его тут же обнюхали, после чего вся троица убежала по своим делам.

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