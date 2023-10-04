На Камчатке спасатели нашли тело мужчины, которого унесло течением реки

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На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из двух мужчин, пропавших на реке Паужетке во время переправы на машинах, сообщили в Telegram пресс-службы регионального ГУ МЧС России. Оно было найдено в районе слияния рек Паужетки и Озерной ориентировочно в 5 км от места происшествия.

Затонувший автомобиль достали из воды. Судьба второго человека остается неизвестной, его поиски продолжаются. В поисково-спасательной операции задействованы 7 спасателей МЧС России по Камчатскому краю, краевые пожарные, волонтеры, — отмечается в сообщении.

В поисках задействован также беспилотник. Акваторию реки спасатели обследуют на лодке, добавили в ведомстве.

Из-за подъема уровня воды в Паужетке 2 октября на временной переправе при попытке перебраться на другой берег перевернулись автомобили «Урал» и Toyota Land Cruiser. Пять человек смогли выбраться на берег, в их числе камчатский экс-депутат и миллиардер Игорь Редькин, двоих унесло течением.

Ранее на Камчатке нетрезвый тракторист попытался на спор форсировать реку Кирганик. Транспортное средство заглохло и частично ушло под воду, водителя спасли и госпитализировали с признаками переохлаждения.