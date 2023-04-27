На Камчатке с морского дна поднимут 30 затонувших судов До конца года со дна Авачинской бухты на Камчатке поднимут 30 затонувших кораблей

Фото: Dirk Funhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

На Камчатке со дна Авачинской бухты до конца текущего года будут подняты 30 затонувших кораблей, цели для работ уже намечены, сообщает ОТР со ссылкой на правительство края. По информации местных властей, мероприятия будут проводиться в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Уточняется, что всего на дне Авачинской бухты находилось 86 затонувших кораблей, в том числе четыре объекта в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский. За последние четыре года со дна бухты извлекли 35 судов.

Все 30 кораблей, намеченных к поднятию, зарегистрированы в Росморречфлоте. Сообщается, что семь из них имеют коммерческую привлекательность, еще шесть объектов попадают под государственные контракты.

Ранее у побережья Филиппин в Южно-Китайском море было найдено потопленное американским военным кораблем в июле 1942 года японское судно Montevideo Maru, перевозившее более тысячи военнопленных из порта Рабаула на австралийской территории Новой Гвинеи, захваченного Японией, на китайский остров Хайнань. Судно шло без сопровождения, было атаковано ночью и затонуло в течение 11 минут. Все пленные погибли, поскольку находились в трюмах. Обломки корабля находятся на глубине свыше четырех километров.