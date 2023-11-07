На Камчатке рысь устроила переполох на корабле На Камчатке спасли рысь, забравшуюся на газоперегрузочный корабль

Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

На Камчатке рысь забралась на газоперегрузочное судно «Коряк-1», стоящее на якоре в акватории Бечевинской бухты. Как сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава регионального Министерства природных ресурсов Алексей Кумарьков, животное поймали и отправили в естественную среду обитания.

7 ноября благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале «Коряк-1», стоящем на якоре в бухте Бечевинская, — написал Кумарьков.

Чтобы транспортировать животное, специалисты ввели рысь в состояние наркоза. Как лесной зверь оказался на 250-метровом судне, стоявшем посреди бухты, неизвестно. Кумарьков также выразил благодарность за помощь в спасении рыси компании ПАО «НОВАТЭК», КРОО «Общество помощи животным «Доброе Сердце» и управлению ветеринарии Минсельхоза Камчатского края.

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