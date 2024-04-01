На Камчатке разбираются в причинах ЧП с пассажирским Ан-26 Ан-26 с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП на Камчатке

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ан-26

Самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Камчатского авиационного предприятия». На борту воздушного судна было 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Ан-26 выкатился за пределы ВПП при взлете, самолет должен был отправиться в Магадан. Пострадавших нет. Специальная комиссия Росавиации будет выяснять причины произошедшего.

Вероятно, из-за плохой погоды, самолет при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 23 человека, никто из них не пострадал, — заявили в авиакомпании.

Ранее при аварии во время посадки грузового самолета Boeing 727 в Южном Судане пострадал один пассажир. Авиалайнер неудачно приземлился в аэропорту административного центра провинции Верхний Нил в городе Малакаль.

Boeing 727 при посадке коснулся земли за несколько метров до начала взлетно-посадочной полосы. В итоге пилот потерял управление и врезался в другой авиалайнер, ранее потерпевший аварию. По словам представителя аэропорта, самолет восстановлению не подлежит.