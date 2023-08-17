На Камчатке рассказали о состоянии избитой в кафе девушки SHOT: избитая в кафе девушка не может говорить из-за сломанной челюсти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитая в кафе на Камчатке девушка до сих пор не может говорить из-за сломанной челюсти, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, она находится в шоковом состоянии, к ней никого не пускают. Местные жители передали ей через врачей предметы первой необходимости.

По данным SHOT, Дмитрий Рязанов отверг все обвинения в суде и пожаловался, что его хотят выставить в плохом свете.

Ранее сообщалось, что пострадавшая девушка на данный момент находится в стабильном состоянии в отделении челюстно-лицевой хирургии Елизовской районной больницы. Она получила переломы костей черепа и лицевых костей.

До этого стало известно, что Дмитрий Рязанов избил ногами бармена в кафе на Камчатке. Мужчина работал в том же заведении поваром и в день инцидента явился туда в нетрезвом виде. Сотрудница кафе сделала мужчине замечание. Тот сначала назвал ее террористкой, а потом ударил по лицу, повалил на пол и начал пинать по голове. На помощь девушке пришли двое сотрудников кафе, но они не смогли остановить злоумышленника. Позже полиция задержала его, против него возбудили дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). На следующий день суд арестовал мужчину на два месяца.