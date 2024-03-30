На Камчатке прошла акция «Свеча памяти» по погибшим в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На Камчатке провели акцию «Свеча памяти» в знак скорби по погибшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», передает РЕН ТВ. Отмечается, что в основном в мероприятии приняли участие молодые люди.

Как сообщает телеканал, акция прошла на территории петропавловского «Дворца молодежи». Мероприятие проходит не только на Камчатке, но и в других регионах страны. Неравнодушные люди собираются возле мемориалов, чтобы почтить память жертв трагедии.

В субботу, 30 марта, у концертного зала «Крокус Сити Холл» проходит панихида по жертвам теракта, который, по последним данным МЧС, унес жизни 143 человек. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома перед началом богослужения прочитал слова соболезнования от патриарха Кирилла.

По данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате террористического акта в «Крокусе» к 29 марта возросло до 382 человек. В Следственном комитете России уточнили, что после теракта поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях. На данный момент опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.