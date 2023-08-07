На Камчатке просчитались с оценкой запасов газа Губернатор Солодов: дефицит газа на Камчатке составляет 500 млн кубометров в год

Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Власти Камчатского края изначально делали ставку на газификацию за счет региональных месторождений, но оценка их запасов оказалась некорректной, рассказал РБК губернатор Владимир Солодов. По его словам, дефицит газа составляет 500 млн кубометров в год.

Была построена транспортная инфраструктура на 300 с лишним километров до Петропавловска-Камчатского от месторождения. Сейчас «Газпром» поставляет меньше трети от заявленных плановых объемов, — отметил глава региона.

Он добавил, что нехватку энергоресурсов приходится замещать дорогим, неэкологичным и ненадежным мазутом. Ожидается, что необходимый объем топлива регион будет получать, начиная с 2025-2026 годов за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) с перевалочного хаба. Его строительством занимается НОВАТЭК для перегрузки сырья с судов ледового класса в обычные СПГ-танкеры и отправки на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что добыча газа в России за первый квартал текущего года упала на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 180 млрд кубометров. Основной объем снижения пришелся на компанию «Газпром» — там количество добытого газа сократилось на 18%. Общая тенденция снижения добычи связана с падением экспорта газа в страны Евросоюза.