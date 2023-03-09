На Камчатке произошло 13 землетрясений за сутки

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Вид на город Петропавловск-Камчатский

Суммарно с 8 по 9 марта у берегов Камчатского края произошло 13 землетрясений, следует из данных Камчатского филиала Геофизической службы РАН. По информации сейсмологов, последний толчок магнитудой 3,7 был зафиксирован в 185 км от Петропавловска-Камчатского в 7:18 (22:18 8 марта по московскому времени).

Самые мощные толчки в период с утра 8 марта по утро 9 марта произошли в 16:10 и в 02:06 по местному времени, их магнитуда составила 5,2 балла. Землетрясения произошли в расстоянии около 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Самое близкое к населенному пункту землетрясение случилось 8 марта в 7:24, оно произошло в 106 км от Северо-Курильска. Мощность толчка составила 3,9 балла.

Научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков ранее отмечал, что Курило-Камчатская зона является наиболее сейсмоактивной на территории России. По его словам, за ней внимательно следят и на данный момент никаких катастроф там не прогнозируется.