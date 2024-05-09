На Камчатке прогремел первый в России салют в честь Дня Победы Салют в честь Дня Победы из 120 залпов отгремел в Петропавловске-Камчатском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салют по случаю Дня Победы отгремел в Петропавловске-Камчатском в 22:00 (13:00 по Москве), сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. Отмечается, что в общей сложности над городом раздалось 120 залпов. Несмотря на холод, в центре города собрались тысячи людей, они исполнили песни военных лет и поздравили друг друга с праздником.

Салютная установка находилась на базе автомобиля КАМАЗ, было произведено более 120 залпов, — сказано в сообщении.

Дальний Восток — Камчатка и Чукотка — 9 мая первыми в России провели парады Победы. По главной площади Петропавловска-Камчатского прошли 14 сводных рот городского гарнизона. Шествие также состоялось в городах Елизово и Вилючинске в 10:00 по местному времени. На Чукотке на главной площади Анадыря парад стартовал в 12:00. В нем приняли участие около 100 военнослужащих, юнармейцы и учащиеся кадетских классов. В регионе также состоялись митинги, праздничные концерты и возложения цветов.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу приказал дать салюты в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 по местному времени.