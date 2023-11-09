На Камчатке ожидается пеплопад от вулкана Шивелуч

Фото: Ust Kamchatsk Information Centre/Global Look Press

Пеплопад ожидается на Камчатке в населенных пунктах Усть-Камчатского района, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону. Причиной стал усиливающийся ветер, поднимающий пепел со склона вулкана Шивелуч.

Зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до трех тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространяется в восточном и юго-восточном направлениях в сторону Камчатского залива. На его пути находится посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла, — заявили в ведомстве.

В связи с этой ситуацией вулкану Шивелуч был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Авиаперевозчикам рекомендовано изменить маршруты полетов и принять меры для избежания попадания вулканического пепла в двигатели самолетов.

Вулкан Шивелуч расположен в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи, находящийся в 45 километрах. В апреле 2023 года вулкан Шивелуч испытал самое масштабное за последние 60 лет извержение. В результате пеплом были засыпаны поселки Ключи, Козыревск и Майское.

Ранее специалисты Геофизической службы РАН спрогнозировали извержение Ключевского вулкана на Камчатке. В ближайших населенных пунктах уровень пеплопада может достигать нескольких миллиметров, а высота пепловой колонны может составить 12 километров. Вместе с этим лавовые потоки достигнут нескольких километров, от таяния ледника возможны протяженные грязевые потоки, отметили в РАН. Как пояснили эксперты, на станции «Крестовский» амплитуда вулканического дрожания выросла до 2,1 миллимикрона в секунду. Такое в истории РФ наблюдалось всего дважды — во время серьезных извержений 1994 и 2013 годов.