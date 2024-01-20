На Камчатке осудили 10 военнослужащих за отказ ехать на Украину и самоволку

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Военный суд в Камчатском крае осудил 10 военнослужащих за отказ от участия в военных действиях на Украине и уклонение от службы во время мобилизации. Информацию обо всех приговорах, вынесенных в течение нескольких месяцев, суд опубликовал 19 января.

Среди осужденных — четверо контрактников. Один из них получил два года условно за самовольное оставление места службы. Другой осужден на три года и семь месяцев, третий — на два года шесть месяцев, также условно. Четвертый был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Отмечается, что все они вину признали.

Еще шестеро военнослужащих были осуждены более чем на два года колонии-поселения. Они во время мобилизации отказались участвовать в боевых действиях и ехать в зону военной операции.

В Петербурге за самоволку в 2023 году привлекли к уголовной ответственности 108 человек. Оправдательных приговоров не было, при этом нагрузка, по мнению судей, в рассмотрении таких дел увеличилась. С 2022 года усилилась уголовная ответственность за дезертирство, поскольку появился квалифицирующий признак — деяние, «совершенное в период мобилизации или военного положения».

В середине января стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Факт неподчинения имел место в августе 2023 года.