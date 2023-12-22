На Камчатке новоизбранного мэра заподозрили в драке на турбазе Главу российского города Елизово заподозрили в драке с гидами на базе отдыха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избранного в ноябре мэра города Елизарово в Камчатском крае Артема Гаглошвили подозревают в нападении на человека во время отдыха на турбазе в июле 2023 года. Видео с инцидентом, на котором запечатлен мужчина, похожий на политика, опубликовал общественник Алексей Николаев.

Тёма, ты неуважительно себя ведешь к людям. Люди, 15 человек, которым нужно ложиться спать, — обратился неизвестный к предполагаемому мэру на видео перед тем, как тот начал драку.

Предполагается, что на видео мужчина проявил агрессию в отношении гидов, которые не могли из-за пьяного туриста отправится отдыхать. Свой рассказ Николаев дополняет тем, что обвиняет политика в нецелевом использовании передаваемых ему земель. По словам общественника, Гаглошвили, пользуясь связями, получает муниципальные гектары в пользование под нужды огородничества, но позже на этих территориях возводятся коммерческие площадки.