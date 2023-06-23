На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской РАН: на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

На Камчатке началось извержение Ключевской сопки, которая является наиболее высоким активным вулканом на территории Евразии, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя Камчатской группы по мониторингу вулканических извержений при Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Ольгу Гирину. Она также отметила, что в районе происходит сейсмическая активность.

На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается, — заявила Ольга Гирина.

Во время ночи было видно свечение от лавы, которая всплыла в западной области верхнего кратера вулкана. Это было замечено с помощью камер, установленных на Вулканологической обсерватории в поселке Ключи.

На данный момент вулкану присвоен «желтый» уровень угрозы для авиации, поскольку пока не фиксируются выбросы пепла. Однако, если активность вулкана усилится, выбросы могут стать угрозой для авиационных судов.

В ноябре 2022 года на Камчатке произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевского (4800 метров). Были зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч.