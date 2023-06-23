На Камчатке началось извержение Ключевской сопки, которая является наиболее высоким активным вулканом на территории Евразии, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя Камчатской группы по мониторингу вулканических извержений при Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Ольгу Гирину. Она также отметила, что в районе происходит сейсмическая активность.
На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается, — заявила Ольга Гирина.
Во время ночи было видно свечение от лавы, которая всплыла в западной области верхнего кратера вулкана. Это было замечено с помощью камер, установленных на Вулканологической обсерватории в поселке Ключи.
На данный момент вулкану присвоен «желтый» уровень угрозы для авиации, поскольку пока не фиксируются выбросы пепла. Однако, если активность вулкана усилится, выбросы могут стать угрозой для авиационных судов.
В ноябре 2022 года на Камчатке произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевского (4800 метров). Были зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч.