Молодожены на Камчатке нашли оригинальный способ проголосовать На Камчатке молодожены приняли участие в выборах президента с помощью ДЭГ

Молодожены Алексей и Ульяна Ивденко из Камчатского края приняли участие в выборах президента РФ в ЗАГСе при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили в пресс-службе правительства региона. Супруги рассказали, что они хотели проголосовать вместе, а система ДЭГ им в этом помогла.

Молодая семья выбрала для себя дистанционную электронную форму голосования, поскольку Ульяна и Алексей прикреплены к разным избирательным участкам, а такой важный шаг, как голосование на выборах главы государства, они хотели сделать вместе, — говорится в сообщении.

Сегодня, 15 марта, сообщалось, что участие в ДЭГ на президентских выборах за первые несколько часов приняли 100 884 россиянина. Явка на федеральной платформе составила 2%.

Жители Москвы могут поучаствовать в ДЭГ без предварительной подачи заявления. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования.

Ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии России передавала, что первые избирательные участки для голосования на президентских выборах стали доступны для жителей Камчатки и Чукотки. В церемонии открытия приняла участие председатель ЦИК Элла Памфилова.