На Камчатке медведь вышел к людям и попал на видео

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На Камчатке медведь гулял вдоль дороги и вышел к людям, сообщает Telegram-канал «Камчатка №1». Инцидент произошел возле поселка Малки.

Очевидцы предположили, что животного кормят, поэтому он выходит в людные места. На записи, сделанной из проезжавшего мимо автомобиля, можно увидеть, что медведь ходит по заснеженной обочине дороги.

Ранее медведица бросилась в погоню за лодкой с туристами на Камчатке. Видео случившегося появилось в Сети. Людям удалось оторваться от хищника, который, предположительно, посчитал водный транспорт угрозой для себя. На кадрах видно, как на лодку, которая плывет по реке, с берега выбегает зверь и бросается в воду. В это время на берегу остаются еще две особи.

Также сообщалось, что в горах Кавказа заметили медведей, первые из них проснулись еще в начале марта. Самки с детенышами позже покидают берлоги, так как им требуется больше времени для выкармливания медвежат. Ожидается, что они выйдут уже в апреле. Медведей заметили в районе горы Овсянникова в Сочи.

До этого в Дагестане волонтеры спасли медвежонка Бурушка, которого использовали в фотобизнесе. Браконьеры достали его из берлоги прямо из-под бока медведицы, которую застрелили. Детеныша использовали, предлагая сфотографироваться с ним отдыхающим на берегу моря. Юного хищника держали на цепи и кормили только хлебом.