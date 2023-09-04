На Камчатке мачеха избивала пасынка за плохие оценки в школе

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31-летнюю жительницу Тигильского района обвинили в истязании ее 13-летнего пасынка за плохую успеваемость и поведение, заявили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Это происходило с октября 2020 года по апрель 2023 года.

Прокурором Тигильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы <...>. Являясь мачехой мальчика 2010 года рождения, с октября 2020 года по апрель 2023 года будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания, — говорится в официальном сообщении.

Важно отметить, что обвиняемая частично признала свою вину. Дело будет передано на рассмотрение Тигильскому районному суду Камчатского края.

Накануне в Сеть попало видео, как темнокожий отец поколотил обидчика своего сына в Москве. Дети играли на площадке, в какой-то момент они что-то не поделили и разошлись. Через некоторое время сын темнокожего москвича вернулся и сразу начал бить ребенка. Увидев драку, отец пострадавшего ребенка разнял детей. После этого к разговору подключился уже отец агрессивного мальчика и с криками «Он мой сын!» накинулся на мужчину.

У пострадавшего перелом носа, гематомы и травма глаза. Мужчина написал заявление в полицию. Сразу после избиения нападавший скрылся с места происшествия, но через какое-то время вернулся, и его забрали в отделение.