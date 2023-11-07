На Камчатке бездомных собак будут кормить красной рыбой Камчатские депутаты решили кормить бездомных собак конфискованной красной рыбой

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В Камчатском крае бездомных собак будут кормить конфискованной красной рыбой, сообщается на сайте регионального Законодательного собрания. Депутаты единогласно проголосовали за законопроект. Председатель комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова пояснила, что с 1 января 2024 года предлагается безвозмездно передавать изъятую продукцию на корм в приюты для животных, а также в питомники ездовых собак, чтобы она не пропадала.

Цель закона — это, прежде всего, рациональное использование изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов. Сегодня такая рыбопродукция попросту уничтожается, тогда как она может приносить пользу. Особенно важно это для приютов, где содержатся бездомные животные, — сказала Оксана Герасимова.

Речь идет о рыбе лососевых пород, состояние которой не позволяет возвратить ее в среду обитания. Это касается и изготовленной из нее продукции, кроме соленой и копченой, а также икры.

Депутаты отметили, что помимо помощи животным, такое решение избавит местные власти от сложностей с поиском мест и оборудования для хранения изъятой из незаконного оборота рыбопродукции и снизит расходы федерального бюджета. Всего в Камчатском крае на данный момент действуют 11 муниципальных и шесть частных приютов для собак без владельцев. Кроме того, в регионе насчитывается 28 питомников ездовых собак.

Ранее стало известно, что в кормах для собак и кошек обнаружили бактерии, вызывающие токсикоз. В текущем году Россельхознадзор выявил уже 205 случаев несоответствия стандартам качества и безопасности готовой еды для домашних животных.