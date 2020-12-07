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На Камчатке 31 декабря объявили нерабочим днём

08:41, 08 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Камчатского края последний день года будет официально считаться нерабочим днём, заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Принято решение о том, что 31 декабря мы будем объявлять нерабочим днём. Это позволит нашим жителям спокойно сосредоточится на подготовке к празднику завершить всё необходимые организационные вопросы, купить продукты и всё, что нужно для праздника и создания праздничной атмосферы, — приводит слова губернатора РИА Новости.

Для соблюдения баланса количества праздничных и рабочих дней в году выходной на 31 декабря будет переноситься с последней субботы декабря, отметил Солодов. В этом году рабочим днём станет 26 декабря.

Губернатор добавил, что необходимые нормативные акты на уровне региона будут приняты в ближайшее время, и соответствующие рекомендации будут направлены в муниципалитеты.

Ранее аналогичное решение о переносе последней субботы на 31 декабря было принято в Волгоградской области, писал NEWS.ru.

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