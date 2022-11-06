На Каховской дамбе не выявили серьезных повреждений после попадания ракеты

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Ракета, выпущенная украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла серьезных разрушений гидротехническому объекту, сообщил представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев. В разговоре с РИА Новости он отметил, что большая часть ракет ВСУ была перехвачена системами ПВО.

Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области из HIMARS. Представитель экстренных служб сообщил, что всего было выпущено шесть ракет: пять из них сбили системы противовоздушной обороны, одна попала в шлюз ГЭС.

В октябре украинские военные выпустили 19 снарядов HIMARS и «Ольха» по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области. Три ракеты попали по Каховской электростанции.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза.