Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи восстановлено

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. В 08:50 движение по мосту было перекрыто по неизвестным причинам.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью, их дочь получила травмы и была госпитализирована.

В результате удара были повреждены два пролета. Один из них, по направлению на Тамань, оказался полностью разрушен, второй же получил значительные повреждения, при этом опоры моста задеты не были. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что рядом с Крымским мостом появится временный мост протяженностью 250 метров, который будет использоваться для работы большегрузных кранов.

14 октября Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью восстановили, движение автотранспорта производится по четырем полосам. Работы завершились на 18 дней раньше намеченного срока. На восстановление обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло порядка 360 тонн асфальтобетона.