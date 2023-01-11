На избившую шестиклассницу учительницу из Красноярска завели уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет завел уголовное дело на учительницу географии из Красноярска, которая подралась с ученицей шестого класса из-за вейпа, сообщает «360». Заместитель руководителя Главного управления образования Марина Чернышкова заявила, что методы педагога недопустимы. По ее словам, даже без проверки можно понять, что такое поведение по отношению к ученикам неприемлемо.

Даже и без проверки видно, что поведение учителя и способы урегулирования конфликта недопустимы по отношению к ребенку, — сказала Чернышкова.

По итогам служебной проверку Главное управление образования примет меры в отношении педагога. В прокуратуре также начали проверку на основе появившегося в соцсетях видео. Там уточнили, что шестиклассница не состояла на учете в полиции и ее не привлекали к ответственности за какие-либо нарушения. Издание добавило, что учительница географии проработала в системе образования 30 лет, является ветераном труда, имеет различные грамоты и поощрения.

Учительница географии ранее подралась с шестиклассницей в красноярской школе. Конфликт начался из-за того, что женщина, которая является классным руководителем ученицы, отобрала у нее электронную сигарету. В ответ школьница облила педагога водой, после чего началась потасовка. Приславший ролик утверждает, что у девочки сломан палец. На видеофрагменте показано, как женщина ударила несколько раз ребенка по голове рукой, после чего начала бить школьницу бутылкой. Позднее девочку выгнали из класса.