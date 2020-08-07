На инвестсабантуй «Зауралье» ждут гостей из Турции

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Второй Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020» состоится 19 августа в городе Сибай. На него впервые после открытия границ ожидают прибытия иностранных делегаций. Планируется, что в бизнес-форуме лично примут участие спикеры из Турции: мэр Измира Тунч Сойер и представители ряда турецких компаний.

Мы сможем встречаться, обсуждать проблемы, возможности, перспективы для того, чтобы жизнь в Сибае и других городах Башкортостана и страны становилась лучше, — цитирует пресс-служба гендиректора Агентства стратегических инициатив, выступающего одним из организаторов мероприятия, Светлану Чупшеву.

От имени другого организатора — правительства Башкортостана — глава региона Радий Хабиров заявил, что мероприятие ставит перед собой целью способствовать развитию экономики Зауралья, потому что именно сейчас «важно переходить в плоскость реальных дел».

В инвестсабантуе примут участие представители федеральных и региональных госучреждений, российские и зарубежные бизнесмены, инвесторы, эксперты и общественные деятели. Ключевым мероприятием форума станет пленарная сессия «INNOREGION: Города, в которых хочется жить». Далее его деловая программа будет разбита на девять секций: «Моногорода: территория развития», «Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии региона», «Региональные СМИ как инструмент инвестиционной политики территорий», «Национальная социальная инициатива: новые стандарты жизни граждан», «Башкирский стиль», «Маркетинг и бренды территорий: как сформировать миру уникальное предложение», «Экоsave. Экология промышленности»; Made in Russia — Made in Bashkortostan, «Цифровые решения комфортных городов».

Так как инвестсабантуй состоится в период празднования 65-летия Сибая, его участникам представится прекрасная возможность услышать лучших башкирских исполнителей, а также посетить гастрономический фестиваль «Гусь и мёд». При этом мероприятие пройдёт с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, власти Республики Татарстан разрешили провести народные гуляния по случаю традиционного праздника сабантуй только в сёлах региона. В городах публичных мероприятий не будет. В Татарстане сабантуй традиционно отмечают в начале лета, событие считается государственным праздником в республике. Глава региона ежегодно устанавливает дату его проведения отдельным указом. В 2020 году празднование сабантуя было назначено на 4 июля. По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, сабантуй в сёлах — это, как правило, небольшой праздник на природе, такое мероприятие не будет нести значительных эпидемиологических рисков. Однако торжества в сельской местности всё равно пройдут с обязательным соблюдением норм и требований Роспотребнадзора.