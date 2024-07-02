Футбольный болельщик не сдержал эмоции и швырнул кресло на поле Болельщик бросил кресло в сторону поля на игре «Зенита» и «Спартака»

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва)

Жителя Санкт-Петербурга, который не смог сдержать эмоций во время футбольного матча, привлекли к административной ответственности. Происшествие случилось 17 апреля на встрече петербургского «Зенита» и московского «Спартака» на стадионе «Газпром Арена», сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. Теперь болельщик должен заплатить 3 тысячи рублей.

Во время игры мужчина бросил кресло в сторону футбольного поля, причинив имущественный ущерб интересам АО «ФК Зенит». Сам он на судебное заседание в Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга не явился, — сообщили в пресс-службе.

Недавно мужчина напал с ножом на футбольных болельщиков в немецком Штутгарте. Инцидент произошел на Дворцовой площади, где люди смотрели трансляцию матча чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Чехии. Трое получили ранения.

Ранее в Гамбурге мужчина с топором напал на полицейских рядом с одной из главных туристических улиц города — Репербан. Инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играла с Польшей в рамках проходящего чемпионата Европы по футболу. Злоумышленника нейтрализовали.