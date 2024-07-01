На границе с Украиной появятся 300 бетонных укрытий Гладков: на бетонные укрытия на границе с Украиной выделят 100 млн рублей

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

На границе Белгородской области с Украиной будет установлено еще 300 бетонных укрытий, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. На установку модульных конструкций будет выделено 100 млн рублей.

На прошлой неделе депутаты областной Думы областной думы приняли решение о выделении 100 млн рублей на бетонные укрытия. 300 штук. Их все установим вдоль государственной границы в приграничных муниципалитетах, — рассказал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области. Он призвал сограждан укрыться в подвалах и не покидать их, пока не будет дана команда отмены угрозы. Спустя 12 минут после объявления тревоги ее отменили.

Ракетная опасность объявлялась в регионе и накануне, 30 июня. В 10:36 мск губернатор сообщил, что угроза миновала. О нанесенных ударах в эти минуты он не писал.

Также в небе над Брянской, Курской и Белгородской областями за ночь были уничтожены и подавлены 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, дроны были самолетного типа.