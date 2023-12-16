Шесть украинских пограничников сдались на границе российского региона Старовойт: шесть украинских пограничников сдались в плен на границе под Курском

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Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале рассказал, что шесть украинских пограничников сдались в плен на границе региона. Он также призвал бойцов ВСУ выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу», чтобы сохранить свои жизни.

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, — написал Старовойт.

Ранее сообщалось, что точное количество попавших в плен солдат и офицеров ВСУ достоверно неизвестно. В июне 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу указывал, что в плену ВС РФ находятся 6489 военных ВСУ. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало о новых группах украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Кроме того, неоднократно проводились обмены пленными с российской и украинской стороны.

Согласно украинским данным, в плену в России на ноябрь 2023 года находятся 3574 военнослужащих ВСУ. Эти данные оспариваются. Так, военный эксперт Александр Макушин заявил NEWS.ru, что в плену в России находятся более 10 тысяч военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский морпех Николай Ягорницкий сдался в плен Вооруженным силам России благодаря специальному Telegram-боту. Адрес бота он нашел на листовках, разбросанных на левому берегу Днепра.