На границе России и Грузии задержали украинского шпиона

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На границе России и Грузии арестовали жителя одного из государств СНГ, причастного к шпионажу в пользу Украины, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии. Задержанный передавал украинской стороне сведения о местоположении военной техники Вооруженных сил РФ.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП «Верхний Ларс» подозреваемый был задержан, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», предусматривающий лишение на свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в Министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики завели уголовное дело против сотрудника СММ ОБСЕ из Великобритании по статье «шпионаж». Обвиняемый передавал данные о расположении подразделений ЛНР иностранным спецслужбам, а те в рамках программы партнерства с НАТО — украинской стороне, которая использовала их для обстрелов территории.